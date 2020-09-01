عاجل.. استقرار منسوب نهر النيل بالخرطوم بزيادة 26 سم عن أعلى قمة مسجلة

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية استقرار منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم عند مستوى 17.52 متر، بما يفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ26 سم، بينما ارتفع المنسوب عند محطة شندي إلى 18.17متر والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ10 سم.



وذكرت اللجنة، في بيان لها أمس، أن متوسط الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 29 و30 و31 أغسطس سيؤدي لارتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية اليوم (الأربعاء) ليكون في حدود 985 مليون متر مكعب، بينما تؤدي الأمطار التي هطلت في حوض نهر عطبرة في يومي 30 و31 أغسطس إلى استقرار في إيراد النهر خلال اليومين القادمين.

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وأشارت التنبؤات إلى استقرار النيل في المنسوب العالي في معظم الاحباس لليوم الأربعاء عدا القطاع خشم القربة - عطبرة والذي يشهد ارتفاعا في حدود 3 سم.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تستقر المناسيب في محطة مدني عند 20.51 متر للثلاثة الأيام القادمة، وفي محطة الكاملين عند 19.08 متر، كما تسجل محطة الخرطوم استقرارا عند 17.52 مترا للثلاثة أيام القادمة، وفي شندي تستقر المناسيب عند 18.17 متر.

وتابعت: بينما سجلت محطة عطبرة أمس 15.25 متر ومن المتوقع أن ترتفع اليوم إلى 15.28 متر وغدا إلى 15.33 وتسجل يوم الجمعة 15.34 متر، وسجلت محطة دنقلا أمس 15.16 متر وترتفع اليوم الاربعاء إلى 15.18 متر، وتستقر عند 15.16 متر يومي الخميس والجمعة.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، وأنها ستواصل متابعة موقف الفيضان.