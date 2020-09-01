حمديتي يناقش مع الجبهة الثورية ترتيبات التوقيع النهائي لاتفاق السلام

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بقادة الجبهة الثورية، صباح اليوم الثلاثاء، في جوبا عاصمة جنوب السوان لعقد مشاورات بشأن عودتهم إلى السودان لاسيما عقب التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولي، فضلاً عن مناقشة موقع التوقيع النهائي على اتفاق السلام، حيث أن هناك عدد من المقترحات بشأن العاصمة التي سيتم التوقيع فيها، فضلاً عن بحث وضع الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق.



إلي ذلك، شهد الفريق أول محمد حمدان دقلو الاحتفال الذي أقامته منظمة " انت ليس وحدك" التي يرعاها في السودان وجنوب السودان، بمناسبة تدشين تسليم المشاريع الإنتاجية لأسر الأطفال فاقدي السند والمشردين وذلك بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية ووزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم، ووزيرة الرعاية الإجتماعية بدولة جنوب السودان، أيا واريلي وعدد من قيادات تنظيمات الجبهة الثورية والحرية والتغيير.

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وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في كلمته أمام الإحتفال عن شكره وإمتنانه لحكومة وشعب جنوب السودان لاستضافتهم الكريمة لمفاوضات السلام ولما قدموه من دعم ومساندة كبيرة للسودان ، ودعا إلى تطبيق مبدأ الحريات الأربع والتكامل بين البلدين من أجل خدمة المصالح المشتركة بينهما.

كانت أجواءً من التفاؤل قد سادت جوبا، عقب التوقيع على اتفاق السلام الشامل السوداني بالأحرف الأولى، أمس الأثنين، والذي وٌقع برعاية الرئيس سيلفاكير ميارديت. وتعول الأطراف السودانية كافة، على هذا الاتفاق في إيقاف نزيف الحروب وتحقيق تحول ديمقراطي واستقرار سياسي بالسودان.

وعقب انتهاء مراسم حفل التوقيع، أقام الرئيس سيلفاكير "مأدبة عشاء" بالقصر الرئاسي لقادة وأعضاء الجبهة الثورية وكبار مفاوضي الوفد الحكومي، ومشاركة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، والنائب الأول لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار، فضلاً عن عدد من القادة السودانيين والجنوب سودانيين احتفالاً بتوقيع اتفاق السلام.

فيما عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مساء أمس الأثنين، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، عقب زيارة قصيرة إلى العاصمة، جوبا، ليشهد حفل التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق السلام الشامل.