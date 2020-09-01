بوتين: الحرب لا ترحم أحدا ولا توجد تجربة أكثر مأساوية منها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد تجارب أكثر مأساوية من الحرب، وأن مهمة زعماء العالم هي عدم السماح بتكرار هذه التجربة.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، في درس مفتوح عبر الفيديو لطلبة المدارس الروسية في “يوم المعرفة”:

“نحن نبجل أبطالنا، ونفتخر بهم، وننحني أمام شجاعتهم وثباتهم. وكلما علمنا أكثر، كلما فهمنا أنه لا توجد تجربة أقسى ولا أكثر مأساوية من الحرب، فهي تحاول أن تنتزع مستقبلنا وأن تحطم أحلامنا وأقدارنا، إنها لا ترحم أحدا”.

وأضاف بوتين: “أثق بإخلاص، بأنكم وأقاربكم لن تواجهوا مثل هذه التجربة الصعبة [سنوات الحرب]. أرى في هذا مهمة زعماء الدول والسياسيين ونشطاء المجتمع، وكل من يعلم كم هو هش عالمنا المعاصر. وأنا على يقين بأنكم لم تضطروا قط للمرور بشيء كهذا، لأن المرارة كانت مروعة جدًا، على كلا الجانبين”.

هذا ويعتبر اليوم، 1 أيلول/ سبتمبر، يوم افتتاح المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية في روسيا، يوماً للمعرفة في روسيا، يذهب فيه الأطفال والشباب إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم مفتتحين عامهم الدراسي الجديد، الذي يمر هذا العام على خلفية تفشي جائحة “كورونا” وإجراءات الحد من انتشارها والتغلب عليها.