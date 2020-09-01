المباحث تنهي مغامرات شبكة اجرامية تضارب بالعملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت إدارة المباحث الفيدرالية في انهاء مغامرات شبكة إجرامية من بين أفرادها أجانب وتضع حداً لانشطتها الإجرامية وتضبط بحوزتهم 358 الف دولار و1500 ريال قطري .

وقال العميد شرطة أمين سعيد مدير دائرة التحقيقات الجنائية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان خلفية الضبطية تاتي في سياق إنفاذ خطط الادارة الراتبة في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تضر بالاقتصاد الوطني حيث توفرت معلومات لادارته عن نشاط لشبكة إجرامية تتعامل بالنقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية فتم تكليف فريق ميداني متخصص نجح في إنفاذ خطة محكمة بموجبها تم الايقاع بعدد متهمين من بينهم متهمين اثنين من جنسية عربية وبحوزتهم مبلغ 358 الف دولار امريكي ومبلغ 1500ريال قطري ومبلغ 21000 من العملة المحلية .

وأضاف العميد أمين ان جميع المتهمين خضعوا للتحري واقروا بالجرم وارشدوا التحري على أبعاد الجريمة، وتمكنت ادارته من الإحاطة بأهداف الشبكة وأساليب أنشطتها التخريبية ، معلنا عن إكتمال التحقيقات توطئة لتقديم المتورطين للعدالة .

وجدد مدير دائرة التحقيقات الجنائية تحذيرات ادارته من خطورة التعامل بالنقد الاجنبي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها موكدا أن العدالة ستطال كل من يشارك في الحاق الاذى بالاقتصاد الوطني .