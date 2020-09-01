الاتحاد الاوروبي يدعو الحلو وعبد الواحد النور للانضمام إلى جهود السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رحب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل بالاتفاق المسجل في السودان بين الحكومة وعدد من الفصائل في السودان .

وقال بوريل في بيان : إن اتفاق السلام الذي وُقّع بالأحرف الأولى دبين الحكومة الانتقالية في السودان بقيادة مدنية والجبهة الثورية السودانية يرمز إلى مَعلَم مهم في عملية الانتقال الديمقراطي والاقتصادي الجارية في السودان، مشيراً إلى أن توسط مساعدة دولة جنوب السودان المجاورة يمهد للاتفاق الطريق نحو إحلال سلام دائم في السودان.

وأكد المسؤول الأوروبي أن الاتفاق الذي يتم تنفيذه بحسن نية وبروح التعاون وحده يمكن أن يفي باحتياجات وتوقعات الشعب السوداني من أجل حياة أفضل في سلام واستقرار .

كما دعا الاتحاد الأوروبي الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان – عبد الواحد النور للانضمام إلى جهود السلام لصالح المجتمعات المحلية التي تستحق الاستفادة من المتغيرات الجارية في السودان.

وقال بوري: إن هذا هو الوقت المناسب لجميع أصحاب المصلحة السودانيين لتنحية خلافاتهم جانبا والبحث عن الصالح العام للبلاد ولجميع السودانيين.

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