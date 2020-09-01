ارتفاع مناسيب النيل في الخرطوم وشندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، أن محطة الخرطوم تجاوزت أمس، أعلى قمة مسجلة (17.26 متراً) بـ(26) سم وبلغت (17.52) مترا، وأكدت استقرار المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندي أعلى قمة مسجلة (18.07 مترا) وسجلت (18.11) مترا.

وقالت اللجنة في بيان أمس، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت أن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 28 و29 و30 أغسطس ستؤدي لاستقرار في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية- الإثيوبية اليوم الثلاثاء في حدود (915) مليون متر مكعب، كما أن الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 29 و30 أغسطس ستؤدي إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

وأكدت اللجنة، أن مناسيب النيل ستستقر بالخرطوم في (17.52) مترا اليوم وغدا الأربعاء، وترتفع في شندي من (18.11) مترا إلى (18.15) مترا اليوم وغدا، كما ترتفع المناسيب في عطبرة من (16.36) مترا إلى (16.41) مترا اليوم.

ويشهد القطاع الدمازين– سنار إرتفاعا (في حدود 10 سم)، الخرطوم- عطبرة سيشهد ارتفاعا (في حدود 4 سم)، بينما تستقر المناسيب في القطاعات، عطبرة- سد مروي، وسد مروي- الدبة، وترتفع المناسيب في القطاع الدبة- دنقلا (في حدود 4 سم).