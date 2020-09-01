عقار: الحكومة قدمت تنازلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار لـ(الصيحة) عقب التوقيع على برتكولات السلام بجوبا، أمس، انه كان منذ 38 عاما في انتظار الوصول للسلام، وقال إنه بعد هذا الاتفاق يمكن أن (نعبر الكُبري) لتحقيق الاهداف التي رفعنا من أجلها السلاح.

وقال عقار إن الحكومة قدمت تنازلات، وكل الأطراف ايضا قدمت تنازلات. مشيرا إلى انه ليس هناك منتصر أو خاسر.

ووصف لحظة التوقيع بالتاريخية لكل السودانيين ومواطني جنوب السودان ودول الجوار، مشيرا إلى أن قضية السلام تهم كل شخص، وأضاف: “الكل محتاج للسلام والاستقرار والتنمية ولا توجد تنمية في أي بلد دون استقرار، وزاد: “حتى شعارات ثورة ديسمبر لا تكتمل إلا إذا كان هنالك سلام”.