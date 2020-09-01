جنيف .. مندوب السودان يعقد اجتماعا افتراضيا برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب يوم امس الأثنين ، لقاءً إفتراضياً برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.

وأعرب المندوب الدائم خلال اللقاء عن شكر وتقدير حكومة السودان للجهود المبذولة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل مساعدة الدول بالتزامها فى مجال القانون الدولي الإنساني ، لا سيما دعمهم ضمن خطة الإستجابة الدولية لجائحة كورونا خاصة في أفريقيا.

وتطرق اللقاء كذلك إلى إلتزامات السودان الدولية عبر التعاون المثمر والبناء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، كما بحث سبل الدعم الفني وبناء القدرات عقب توقيع السلام الذي تم بالعاصمة جوبا، مع جمعية الهلال الأحمر السوداني ، مؤكداً أن حكومة الفترة الإنتقالية تبذل ما بوسعها فى سبيل ضمان إستقلالية الجمعية .

من جهته أعرب المدير العام للجنة الدولية عن إستعداد اللجنة لبذل مزيد من الجهود والتعاون مع حكومة الفترة الإنتقالية من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لا سيما عقب توقيع السلام اليوم بجوبا، معرباً عن أمنياته بالنجاح للحكومة الانتقالية ، مثمناً التعاون البناء القائم من خلال عملهم في دارفور والنيل الأزرق.

في السياق إلتقي المندوب الدائم بالأمين العام لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر شاقان شابقين.وتناول اللقاء زيارة وفد الاتحاد الدولي قريباً برئاسة المبعوث الخاص للاتحاد والمكتب القطري للاتحاد الى السودان المزمع قيامها الأسبوع الثاني من سبتمبر الجارى ، وذلك لدعم مساعي الحكومة الرامية لإصلاح جمعية الهلال الأحمر السوداني بالتعاون مع لجنة التسيير المركزية.