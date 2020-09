حميدتي يدعو إلى تطبيق مبدأ الحريات الأربع والتكامل بين السودان وجنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم بفندق بالم أفريكا بجوبا ، الإحتفال الذي أقامته منظمة ” انت ليس وحدك” Your are not alone- التي يرعاها سيادته في السودان وجنوب السودان، بمناسبة تدشين تسليم المشاريع الإنتاجية لأسر الأطفال فاقدي السند والمشردين وذلك بحضور السيد توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية ووزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس ووزيرة الرعاية الإجتماعية بدولة جنوب السودان الأستاذة أيا واريلي وعدد من قيادات تنظيمات الجبهة الثورية والحرية والتغيير.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في كلمته أمام الإحتفال عن شكره وإمتنانه لحكومة وشعب جنوب السودان.لاستضافتهم الكريمة لمفاوضات السلام ولما قدموه من دعم ومساندة كبيرة للسودان ، ودعا سيادته إلى تطبيق مبدأ الحريات الأربع والتكامل بين البلدين من أجل خدمة المصالح المشتركة بينهما.

ودعا النائب الأول المسؤولين في دولة جنوب السودان إلى الإهتمام بمعاش الناس وخاصة الشرائح الضعيفة والأطفال فاقدي السند مشيراً إلى أهمية تصنيفهم وتدريبهم وإزالة كافة إفرازات وآثار الحرب.

وعبر سيادته عن شكره وتقديره لرجال الأعمال ودعاهم للمشاركة في تقديم الدعم والمساعدة للشرائح الضعيفة في المجتمع وخاصة الأطفال فاقدي السند.

وأثنى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات الدولية والإقليمية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خاصة في ولايات دارفور.

من جانبها أكدت وزيرة الرعاية الإجتماعية بدولة جنوب السودان دعم بلادها للمنظمة ولمساعي ومبادرة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لرعاية ودعم الأطفال فاقدي السند مشيرة إلى تزايد أعدادهم في جنوب السودان ، مبينة أن حكومة بلادها بدأت في تنفيذ برامج لتجميعهم وإدماجهم في المجتمع.