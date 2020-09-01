المحكمة ترفض تعليق اجراءات محاكمة البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين في انقلاب يونيو 1989م مولانا عصام الدين محمد إبراهيم تأجيل الجلسات إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل. وبدأت محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) متهماً آخرين في انقلاب 1989م بحضور (26) متهماً وغياب أحمد عبد الرحمن لظروف مرضية.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع بشأن تعليق إجراءات المحاكمة بحجة أن هناك طعون ستقدم إلى المحكمة الدستورية التي لم يتم تشكيلها، وقالت المحكمة أن الطلب لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو دستوري، لأن المحكمة الدستورية محكمة قائمة بذاتها ولا علاقة لها بالمحاكم العادية. كما رفضت المحكمة تعليق اجراءات المحاكمة نتيجة للظرف السياسي الذي يؤثر على حصول المتهمين على محاكمة عادلة. وقالت المحكمة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، ولا يعنيها المناخ السياسي إن كان سلباً وايجاباً وتنصرف إلى تطبيق القانون.

وقالت المحكمة أن جلسات المحاكمة ستستمر في ذات القاعة بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية والتي تم تطهيرها تماماً وفق الاشتراطات الصحية، وأن المحكمة ستسعى إلى توفير قاعة أخرى حتى تستوعب العدد الكبير من الحضور وستجري المحاكمات في نفس القاعة إلي حين توفر ذلك. وقال القاضي

من جانبه اعترض محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات على الاحترازات الصحية داخل القاعة. وقال لا يمكن أن نصدق أن الهيئة القضائية لا تستطيع توفير قاعة تستوعب كل هذا العدد. وأضاف سبدرات: (القاعة لم يتم فيها إتخاذ أية اجراءات احترازية ويجب أن يتم فحص الحضور بأجهزة الحرارة والتأكد من وجود كمامات إلي جانب التباعد الجسدي). وقال سبدرات: (هذا الأمر يعرضنا لخطر الجائحة وتتحمل الهيئة القضائية مسؤولية ما يحدث للحضور. وفي ظل هذه الأجواء لا نستطيع أن نقوم بالدفاع عن المتهمين). وطلب سبدرات رفع الجلسة. بينما اقترح محامي الدفاع أبوبكر عبد الرازق قاعات بديلة من بينها قاعة نادي الشرطة أو قاعة الصداقة. من جانبه وعد مولانا عصام الدين بإيجاد قاعة تتسع للجميع.

وعقدت الجلسة بحضور (26) متهماً من أصل (27) نسبة لغياب المتهم أحمد عبد الرحمن لظروف مرضية، وهم: (يوسف عبد الفتاح، نافع علي نافع، عمر حسن أحمد البشير، علي الحاج محمد، يونس محمود، الطيب إبراهيم محمد خير، فيصل مدني مختار، محمد الخنجر، عثمان أحمد حسن، التجاني آدم طاهر، إبراهيم نايل إيدام، سليمان محمد سليمان، إبراهيم محمد السنوسي، الزبير أحمد الحسن، عبد الله عبد المطلب صالح، أحمد محمد علي حسن (الفشاشوية)، أحمد عبد الله النو، بكري حسن صالح، فيصل علي أبو صالح، عبد الله عثمان، كمال عبدالمعروف، علي عثمان محمد طه، عبدالرحيم محمد حسين، عوض أحمد الجاز، محمد عوض الكريم أبو سن، محمد محمود جامع).