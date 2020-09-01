ناظر الشكرية يكشف عن اتفاق بين قبائل شرق السودان على وقف...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف ناظر عموم قبائل الشكرية احمد محمد حمد ابو سن “للتيار نت” عن اتفاق عدد من مكونات قبائل الشرق ومن بينهم الهدندوة والبني عامر علي الالتزام بوقف العدائيات بيهم وسيادة حكم القانون ،وقال ان مساعي الصلح التى قادتها قبيلة الشكرية افضت الى هذا الاتفاق الذي يتم التوقيع علية ظهر اليوم حفاظا على امن وسلامة المواطنين بشرق السودان بمختلف مكوناتهم الاثنية ،مبينا الجزء السياسي والمتعلق بتعين الوالي ومسار الشرق يجب ان تحسمها حكومة المركز منوه الى انها اصبحت خميرة عكننة وان تاخير المركز فى البت فى قرار الوالي اشعل الفتن ،واضاف بانه لابد ان يضع النقاط في الحروف حتى لا يستفحل الوضع .كاشفا عن توصية بشان التشديد ومحاكمة مثيري خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل .

وفى الاثناء طالبت مجموعة من حقوقين بابرام ميثاق شرف لمكونات الشرق للحد الفتن والاقتتال وان يقر فيه الجميع بالاعتراف بحقوقهم المشتركة بشرق السودان . جريدة التيار

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