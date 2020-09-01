المالية: سنفتح المعابر التجارية وتفعيل النقل النهري قريبا مع دولة الجنوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي د. هبة محمد علي عن فتح المعابر التجارية بين السودان و جنوب السودان وتعزيز وتفعيل النقل النهري قريبا. وأشارت في تصريحات صحفية اليوم بمطار الخرطوم عقب عودتها والوفد الوزاري من مدينة جوبا إلى تكوين لجنة وزارية بين الدولتين تبدأ عقد لقاءاتها بصورة دورية ، مؤكدة أن رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين قضية أساسية يتطلب تحقيقها ووضع اللبنات لانطلاق الدولتين نحو المصالح المشتركة خلال الفترة الانتقالية. وأكدت وزيرة المالية أن مشاركة الوزارة في وفد توقيع السلام جاء لمناقشة قضية الاقتصاد في ملف السلام بالإضافة لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشارت إلى أن النقاش تناول قضايا عامة منها الحريات الأربع وقضايا خاصة تتعلق بالطاقة والتجارة مؤكدة رغبة السودان في مضاعفة التعاون الاقتصادي والفائدة الاقتصادية.

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