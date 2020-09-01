شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد مدير عام قوات الشرطة الفريق اول عز الدين الشيخ بمحاسبة مثيري الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بولاية كسلا، كاشفاً عن تكوين لجنة تضم عددا من الجهات الأمنية والعدلية تعمل بالتعاون مع تيم متخصص من المركز لهذا الغرض. وأكد خلال جولته التفقدية التى قام بها إلى سوق كسلا برفقة والي كسلا المكلف بالإنابة أرباب محمد الفضل وأعضاء لجنة أمن الولاية والهيئة العليا الخاصة بإدارة الأزمة بولاية كسلا بعد عودة الاستقرار والحياة الطبيعية داخل السوق وفتح بعض المحلات التجارية اكد عدم السماح لأي شخص يبث او يكتب كلمات تقدح فى النسيج الاجتماعي بالولاية. وأبدى عز الدين بالغ أسفه لكل ماتعرض له السوق من حرق ونهب خلال الأحداث الأخيرة خاصة سوق (النسوان)، قائلاً إن امهاتنا وخالاتنا واخواتنا البسطاء في السوق من المعيب جدا ان يتم حرق السوق لهن في عملية لاتشبه أهل كسلا.وأضاف أن مدينة كسلا تعتبر من المدن المسالمة، منوهاً إلى دور قوات الشرطة والأجهزة الأمنية فى تأمين المدينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم بعيدا عن الجانب السياسي بالاضافة الى تأمين الأوضاع لطلاب امتحانات الشهادة السودانية. وكشف عن الدعم الذي وصل لقوات الشرطة بالولاية المتمثل في اليات ضمن الخطط الموضوعة لتامين الاوضاع بالولاية. من جانبه دعا والي كسلا المكلف بالانابة إلى إزالة (النقطة السوداء) من صفحة كسلا وتاريخها، وأهاب بالمواطنين العودة إلى مزاولة نشاطهم بالسوق تحت حراسة الأجهزة العسكرية. الانتباهة أون لاين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام قوات الشرطة يتعهد بمحاسبة مثيرى الفتن بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.