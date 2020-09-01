ميادة سوار الذهب تحذر من تفكيك الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحبت رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الدكتورة “ميادة سوار الذهب” بتوقيع الحكومة الانتقالية و الحركات المسلحة اتفاقاً للسلام بالأحرف الأولى في جوبا أمس . و قالت في تصريح صحفي إننا نرحب بأي خطوة في اتجاه إحلال سلام حقيقي يوقف نزيف الدم السوداني . ودعت إلى اتفاق شامل يخاطب قضايا المتضررين الفعليين من الحروب في كافة مناطق النزاع . و أضافت أن السلام المطلوب هو السلام الذي يحقق استقراراً سياسياً في كافة أنحاء البلاد .

وعبرت ميادة عن قلقها إزاء ذات المنهج الذي اتبعه النظام السابق مع الحركات المسلحة في اتفاقيات نيفاشا و أبوجا و الدوحة حيث ظلت معسكرات النازحين و اللاجئين قائمة و معاناتهم مستمرة و لم يتحقق سلام حقيقي .

و رفضت رئيس الحزب الليبرالي المحاصصات غير العادلة في السلطة و الثروة ، و شددت على أن القوات المسلحة السودانية تمثل عماد أمن الوطن و استقراره ، محذرة من محاولات تفكيكها و إضعافها بأجندات سياسية . المجهر السياسي

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