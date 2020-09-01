مالية الخرطوم تعلن بدء صرف مرتبات وعلاوة شهر اغسطس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم عن صرف مرتبات الوحدات عن شهر اغسطس ٢٠٢٠م اعتبارا من اليوم الثلاثاء . ووجه الاستاذ عبدالعزيز عمر ابراهيم المدير العام لوزارة المالية رؤساء الوحدات المالية والحسابية بالوزارات والمجالس العليا والمحليات التوجه الى البنوك لاستلام التحويلات الخاصة بمرتبات وحداتهم ، مشيرا الى ان المرتبات تتضمن علاوة مفارقات الاجور اعتبارا من هذا الشهر.

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