والي الخرطوم يستقبل دعم سعودي لمُتضرّري الفيضانات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبل والي الخرطوم أيمن خالد نمر أمس، بحضور وكيل وزارة التنمية والعمل ومفوض العون الإنساني الدعم المقدم من الحكومة السعودية للسودان، دعماً للمتضررين من السيول والفيضانات التي غمرت العديد من الولايات، وشكر حكومة المملكة على وقوفها مع الشعب السوداني.

وستقوم وزارة العمل الاتحادية عبر مفوضية العمل الإنساني، بتوزيع ما وصل من دعم على بعض الولايات، وستواصل ولاية الخرطوم توفير حاجة مواطنيها المتضررين من مواردها بقدر ما تستطيع وبجهد أبنائها بعد أن وجهت الولاية كافة إمكانياتها للحد من الفيضان واستمرار جهودها على مدار الساعة لهذا الغرض.