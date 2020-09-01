شاهد.. وزير الشؤون الدينية ينتقد مقرر التربية الإسلامية الجديد للصف الأول الابتدائي

انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاستاذ نصر الدين مفرح مقرر التربية الإسلامية للصف الأول الابتدائي ، ونشر عبر صفحته بالفيسبوك ، إنه إطلع عبر إدارة الأصول والمناهج بالوزارة على مقرر التربية الإسلامية للصف الأول وأوجدنا به ما يزيد عن الـ (22) ملاحظة في:

الأحاديث، والسيرة، والصور التوضيحية ، وما إلى ذلك من نقاط يمكن أن تمثل نقاط إختلاف وتشكل رأياً مناهضاً لهذا المنهج ، وهو ما كان لإدارة المناهج أن تغض الطرف عنه ، هذا المنهج سننشيء عليه أمة لا ينبغي أن يكون مثار جدل وإختلاف.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)