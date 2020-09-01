الزرقاء تستنفر طواقمها للفيضان

استنفرت قناة النيل الأزرق طواقمها للوقوف مع المتضرين من السيول والأمطار بمناطق العاصمة المختلفة وعكس مشاكلهم والوقوف على أوضاعهم من خلال البرامج المختلفة التي خصصتها القناة لموقف البلاد من السيول والأمطار التي غمرت القرى والمدن المتاخمة للنيل.

وقدمت قناة النيل الأزرق بحسب صحيفة السوداني أمس, نقلا مباشرا لموقف الفيضان بمناطق توتي والكلاكلة وشمال أمدرمان من خلال فريق عمل قاده المنتج ابوهريرة الفاضل دراج والمذيع مصعب خليل حيث وقفا علي المجهودات الكبيرة التي يبذلها الشباب بأحياء العاصمة المختلفة للحد من تمدد مياه الفيضان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)