اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الزرقاء تستنفر طواقمها للفيضان

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

النيل الازرق

استنفرت قناة النيل الأزرق طواقمها للوقوف مع المتضرين من السيول والأمطار بمناطق العاصمة المختلفة وعكس مشاكلهم والوقوف على أوضاعهم من خلال البرامج المختلفة التي خصصتها القناة لموقف البلاد من السيول والأمطار التي غمرت القرى والمدن المتاخمة للنيل.

 

وقدمت قناة النيل الأزرق بحسب صحيفة السوداني أمس, نقلا مباشرا لموقف الفيضان بمناطق توتي والكلاكلة وشمال أمدرمان من خلال فريق عمل قاده المنتج ابوهريرة الفاضل دراج والمذيع مصعب خليل حيث وقفا علي المجهودات الكبيرة التي يبذلها الشباب بأحياء العاصمة المختلفة للحد من تمدد مياه الفيضان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزرقاء تستنفر طواقمها للفيضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا