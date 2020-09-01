الفنانة شذى عبد الله تسير في دروب الشوق

أطلقت الفنانة الشابة شذى عبد الله أغنية جديدة بعنوان”دروب الشوق” من ألحان الموسيقار بلال عوض الله وكلمات الشاعر الغنائي هاشم الفاتح وتنفيذ موسيقي عبد الوهاب طمل ووجدت الأغنية رواجاً وتفاعلاً كبيراً وسط جمهورها في مواقع التواصل الاجتماعي . الفنانة شذي عبد الله من الأصوات السودانية الواعدة، استطاعت أن تنهل تكوينها الفني من مدارس مختلفة ومتنوعة، شذى خريجة برنامج نجوم الغد الذي كان يعده ويقدمه الأستاذ بابكر صديق على شاشة النيل الأزرق وحصلت بحسب صحيفة السوداني، على المرتبة الأولى في الدفعة “17” . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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