القبض على “شرف الدين بانقا”

ألقت نيابة أمن الدولة القبض على القيادي السابق بالحركة الإسلامية والوزير السابق للبنية التحتية شرف الدين بانقا وإيداعه نيابة أمن الدولة بالعمارات شارع (55). وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني، إن سبب القبض على بانقا يتعلق فساد في أراضي المدينة الرياضية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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