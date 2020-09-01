اكتمال التحريات في بلاغ مقتل شاب بـ(السيف) على يد شقيقه

أكملت شرطة الدورشاب تحرياتها في البلاغ المدون تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد الذي يواجه فيه الاتهام شاب في العقد الثاني من عمره لقتل شقيقه بضربة سيف على يده.

وتشير التفاصيل إلى أن خلافاً أسرياً وقع بين الشقيقين أدى إلى وقوع الجريمة، ليتم إخطار الشرطة التي اتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية اللازمة.

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وبحسب صحيفة الدار، باشرت تحرياتها مع المتهم تحت طائلة القتل العمد إلى أن أكملت الشرطة تحرياتها تمهيداً لبدء المحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)