مقتل شاب بالرصاص بولاية الجزيرة

لقى شاب في مقتبل العمر مصرعه بالرصاص من مسدس أحد المتهمين وذلك بعد خلاف بينهما وقع بولاية الجزيرة.

وتشير الوقائع إلى أن الخلاف احتد بين المتهم والمجني عليه يوم الجريمة ليقوم المتهم بإطلاق رصاصة على المجني عليه، نقل على إثرها للمستشفى وبعد مكوثه عدة أيام بها توفى إلى رحمة مولاه. وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد بدائرة الاختصاص ومن ثم التحري مع المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)