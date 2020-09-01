لص ينهي حياة شاب داخل منزله

لقى شاب في العقد الثاني من عمره حتفه بعد أن تلقى طعنة بآلة حادة في صدره أودت بحياته في الحال على يد زائر ليل تسور منزله وذلك بأحد أحياء مدينة الأبيض.
وعقب وقوع الحادث المؤسف باءت كل المحاولات لإنقاذه بالفشل، وحولت جثته بواسطة النيابة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وبحسب صحيفة الدار، كثفت الشرطة جهودها لملاحقة المتهم وتقديمه للمحاكمة، ودون بلاغ تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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