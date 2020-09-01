بخطاب من النيابة العامة “خبير جرائم المعلوماتية” يُغادر موقعه

كشفت خطابات صادرة من النيابة العامة، عن طلب تقدم به النائب العام تاج السر الحبر، بنقل وكيل أول نيابة المعلوماتية عبد المنعم عبد الحافظ من موقعه.

وكانت النيابة قد قبلت نقل خبير جرائم المعلوماتية عبد المنعم من وزارة العدل إلى النيابة العامة نقلاً نهائياً بموجب قرار من مجلس الوزراء، حيث باشر مهامه منذ فبراير الماضي في نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية، غير أن النيابة العامة عادت وتعللت بأنها لا تحتاج لشخص متخصّص في جرائم المعلوماتية وإنما لمتخصص في جرائم غسيل الأموال وطالبت بنقله لوزارة العدل.

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ووفقاً للخطابات، فإن وزارة العدل ردت على النيابة العامة بأن عبد المنعم تم نقله بشكل نهائي للنيابة العامة بموجب الموافقة الصادرة من مجلس الوزراء وأنه لا بدَّ من إلغاء قرار مجلس الوزراء بعد موافقة وزير العدل لإعادة عبد المنعم للوزارة.

لكن النيابة بحسب صحيفة الصيحة، عادت وأرسلت خطاباً جديداً لعبد المنعم بأن يعود للنيابة العامة دون أعباء ويترك موقعه في نيابة المعلوماتية بعد أن تعثرت إجراءاتها في نقله لوزارة العدل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)