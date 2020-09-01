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بدء إجراءات محاكمة شاب متهم بقتل آخر بشمبات

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عقدت محكمة بحري الجنائية بالجهاز القضائي بحري أولى جلسات محاكمة شاب يواجه اتهاماً يتعلق بالمادة (130) القتل العمد عقب وفاة شاب أمام مجمع البشير السكني بشمبات على خلفية مشاجرة نشبت بين أفراد في الشارع العام.

 

وحددت المحكمة جلسة مطلع الشهر القادم لسماع المتحري الذي تم إعلانه بواسطة مخاطبة المحكمة لإدارة النجدة والعمليات بالحاج يوسف، بعد نقله إليها مؤخراً من قسم شرطة الصافية على ضوء الإفادة الصادرة من الوحدة السابقة.

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وبحسب صحيفة الدار، فإن بلاغاً ورد لقسم شرطة الصافية يفيد بوجود شاب مقتولاً لتقوم الشرطة بالتوجه للمكان المشار إليه وبجمع المعلومات تم التوصل للمتهم داخل المستشفى والذي كان مصاباً بساطور  وأسفرت التحريات عن إطلاق سراح المشتبه بهم وتوجيه التهمة للمتهم.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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