قروش الحكيم والأرباب يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* أوضح (بترينة) عرض من خلالها (الشوايقة) حنيتهم وطيبتهم هي اغنياتهم.
* واغنيات شمال السودان بخلاف الحنية والواقعية تجدها قد حفلت بقدر كبير من (الواقعية وحسن التشبيه والحوار) .
* وليس هنالك تشبيه أجمل من تشبيه جعفر السقيد في أغنية (جرح الريدة) عندما قال : (زول كانت مشاعرو عليك جاري زي الحجر في الفلعة) .
* شبه لهفة قلبو تجاه المحبوب بالحجر في (الفلعة) أو (الفلقة) .
* وقصد بذلك إبراز السرعة .
* لما تجي (تفلع) زول بحجر بتفك الحجر بقوة فيمضي بسرعة من يدك فيصيب الهدف .
* تشبيه فيه (صورة واقعية بالغت الحسن والحضور) .
* (جرح الريدة كان ينعد من ضمن العجائب السبعة) هي أغنية كاملة الدسم والحزن .
* وإذا كان الجرح العاطفي عند السقيد (من ضمن العجائب السبعة) فإن الجلوس على (كرسي رئاسة الهلال هو من ضمن العجائب الثمانية) .
* كرسي رئاسة الهلال غير كل الكراسي .
* كرسي بيرفعك قدرا ومكانة ، ولذلك (شعب الهلال) تجده (شديد الحساب) لكل من يجلس على هذا الكرسي .
* شعب الهلال يعرف قدر هذا الكرسي جيدا ، ولأنه كذلك تجده لا يتهاون في المحاسبة .
* الآن يتقدم السوباط من أجل الجلوس على الكرسي .
* ونستطيع أن نقول (ياداب سيتولد السوباط من جديد) .
* سيدخل التاريخ وستشهد حياته تغيرات كبيرة بغض النظر عن سلبية أو إيجابية هذه التغيرات .
* حتى قبل أسبوع كان السوباط (نكرة) بالنسبة لنا نحن في الهلال وفي الوسط الرياضي ، بل في الحياة الاجتماعية السودانية بصورة عامة .
* مؤكد للرجل حضور وشهرة وسط رجال المال والأعمال ولكنه (نكرة) في الوسط الرياضي والحياة السودانية .
* وبعد أسبوع من الآن سيكون السوباط على كل لسان سوداني (مدحا أو ذما) .
* الهلال يصنع النجوم ويقدم الرجال للحياة بشكل مختلف .
* (حكيم الهلال) طه علي البشير رقم اقتصادي صعب ورجل صاحب تأهيل عالي ورئيس لمجموعة من الشركات والبيوتات التجارية ، وهو (ناصية) في مجال المال والأعمال.
* ولكن طه علي البشير بلغ قلوب أهل السودان عبر بوابة الهلال.
* ويكفي أن (الحكيم) الذي يسبق إسم طه هو صناعة هلالية خالصة .
* واظن وليس كل الظن إثم أن طه على البشير يحب لقب (الحكيم) الذي منحه له أهل الهلال أكثر من حبه ل(الدكتور) الذي منحه له التعليم العالي .
* صلاح إدريس رجل يضرب به المثل في الثراء وله ما له من استثمارات ونجاحات إقتصادية كبيرة .
* ومع ذلك (الزول السوداني) لم يعرف صلاح إدريس إلا بعد ظهوره في مجتمع الهلال .
* أمريكا (ضربت مصنع صلاح إدريس – الشفاء) ولم يشتهر صلاح .
* أمريكا ضربتو لكن ما شهرتو.
* اشتهر في الهلال .
* عبد الرحمن سر الختم لم تمنحه العسكرية النجومية ولا المناصب الدبلوماسية التي شغلها.
* الهلال هو الذي وضع سر الختم في واجهة الحياة السودانية .
* الكاردينال قال : أنا جيت الهلال وكنت رقم في الإقتصاد لكن لما فزت برئاسة الهلال ما نمت للصباح) .
* وذهب أبعد من ذلك عندما قال :(رئاسة الهلال زي لما تحب بت ويعرسوها ليك) .
* ده الهلال يا السوباط .
* ده السودان يا سوباط .
* الهلال مجتمع كبير وحياة قائمة بذاتها ، حياة بتشوف فيها كل حاجة .
* بتشوف فيها الما شفتو قبل كده .
* الهلال غالي ، وكل غالي (مهرو غالي) .
* براك شفت .. ١٧ مجموعة هلالية تقدمت لحكم الهلال .
* إرهاب عديل .
* ده الفرق بين الهلال وغيرو .
* هسه مش سوداكال أكمل السنوات الثلاث في رئاسة المريخ ؟
* السوباط في أسبوع واحد سيكون أشهر وأبلغ تأثيرا من سوداكال .
* ده الفرق يا مولانا .
* المريخ مجتمع صغير لا يصنع النجومية ولا يمنحك الحضور .
* ١٧ مجموعة تقدمت ، والمريخ مما قام ما مروا عليه ١٧ رئيس .
* جمال الوالي (صديق عمر بشير) براهو قعد ١٤ سنة ولو ما الثورة قامت تاني كان بيقعد ١٧ سنة .
* ما يقعد كيف وما في زول في المريخ بدق صدرو عشان يبقى رئيس ؟
* المهم.
* نقول للسوباط : حبابك في الهلال وحدنا معاك فريق الكرة .
* أحسنت بنقول ليك أحسنت ، فشلت بنقول ليك فشلت .
* وسنقدم لك نصائح اعتبارا من الغد ونرجو أن تفيدك .
* بكرة إن شاء الله سنقدم لك نصيحة تحت عنوان (ما تدي الصحفيين قروش) .
* ح أوريك القروش بتعمل شنو في الصحفيين.
* نشكر الكاردينال على السنوات الست ونتمنى له التوفيق في حياته القادمة ونثمن روحه الطيبة وهو يعلن مباركته ودعمه للجنة تطبيع الهلال .
* والشكر لكل كبار الهلال ونأمل أن نفتح كلنا صفحة جديدة بيضاء ونمضي بهلالنا إلي الأمام.
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر قروش الحكيم والأرباب يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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