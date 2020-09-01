قروش الحكيم والأرباب يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أوضح (بترينة) عرض من خلالها (الشوايقة) حنيتهم وطيبتهم هي اغنياتهم.

* واغنيات شمال السودان بخلاف الحنية والواقعية تجدها قد حفلت بقدر كبير من (الواقعية وحسن التشبيه والحوار) .

* وليس هنالك تشبيه أجمل من تشبيه جعفر السقيد في أغنية (جرح الريدة) عندما قال : (زول كانت مشاعرو عليك جاري زي الحجر في الفلعة) .

* شبه لهفة قلبو تجاه المحبوب بالحجر في (الفلعة) أو (الفلقة) .

* وقصد بذلك إبراز السرعة .

* لما تجي (تفلع) زول بحجر بتفك الحجر بقوة فيمضي بسرعة من يدك فيصيب الهدف .

* تشبيه فيه (صورة واقعية بالغت الحسن والحضور) .

* (جرح الريدة كان ينعد من ضمن العجائب السبعة) هي أغنية كاملة الدسم والحزن .

* وإذا كان الجرح العاطفي عند السقيد (من ضمن العجائب السبعة) فإن الجلوس على (كرسي رئاسة الهلال هو من ضمن العجائب الثمانية) .

* كرسي رئاسة الهلال غير كل الكراسي .

* كرسي بيرفعك قدرا ومكانة ، ولذلك (شعب الهلال) تجده (شديد الحساب) لكل من يجلس على هذا الكرسي .

* شعب الهلال يعرف قدر هذا الكرسي جيدا ، ولأنه كذلك تجده لا يتهاون في المحاسبة .

* الآن يتقدم السوباط من أجل الجلوس على الكرسي .

* ونستطيع أن نقول (ياداب سيتولد السوباط من جديد) .

* سيدخل التاريخ وستشهد حياته تغيرات كبيرة بغض النظر عن سلبية أو إيجابية هذه التغيرات .

* حتى قبل أسبوع كان السوباط (نكرة) بالنسبة لنا نحن في الهلال وفي الوسط الرياضي ، بل في الحياة الاجتماعية السودانية بصورة عامة .

* مؤكد للرجل حضور وشهرة وسط رجال المال والأعمال ولكنه (نكرة) في الوسط الرياضي والحياة السودانية .

* وبعد أسبوع من الآن سيكون السوباط على كل لسان سوداني (مدحا أو ذما) .

* الهلال يصنع النجوم ويقدم الرجال للحياة بشكل مختلف .

* (حكيم الهلال) طه علي البشير رقم اقتصادي صعب ورجل صاحب تأهيل عالي ورئيس لمجموعة من الشركات والبيوتات التجارية ، وهو (ناصية) في مجال المال والأعمال.

* ولكن طه علي البشير بلغ قلوب أهل السودان عبر بوابة الهلال.

* ويكفي أن (الحكيم) الذي يسبق إسم طه هو صناعة هلالية خالصة .

* واظن وليس كل الظن إثم أن طه على البشير يحب لقب (الحكيم) الذي منحه له أهل الهلال أكثر من حبه ل(الدكتور) الذي منحه له التعليم العالي .

* صلاح إدريس رجل يضرب به المثل في الثراء وله ما له من استثمارات ونجاحات إقتصادية كبيرة .

* ومع ذلك (الزول السوداني) لم يعرف صلاح إدريس إلا بعد ظهوره في مجتمع الهلال .

* أمريكا (ضربت مصنع صلاح إدريس – الشفاء) ولم يشتهر صلاح .

* أمريكا ضربتو لكن ما شهرتو.

* اشتهر في الهلال .

* عبد الرحمن سر الختم لم تمنحه العسكرية النجومية ولا المناصب الدبلوماسية التي شغلها.

* الهلال هو الذي وضع سر الختم في واجهة الحياة السودانية .

* الكاردينال قال : أنا جيت الهلال وكنت رقم في الإقتصاد لكن لما فزت برئاسة الهلال ما نمت للصباح) .

* وذهب أبعد من ذلك عندما قال :(رئاسة الهلال زي لما تحب بت ويعرسوها ليك) .

* ده الهلال يا السوباط .

* ده السودان يا سوباط .

* الهلال مجتمع كبير وحياة قائمة بذاتها ، حياة بتشوف فيها كل حاجة .

* بتشوف فيها الما شفتو قبل كده .

* الهلال غالي ، وكل غالي (مهرو غالي) .

* براك شفت .. ١٧ مجموعة هلالية تقدمت لحكم الهلال .

* إرهاب عديل .

* ده الفرق بين الهلال وغيرو .

* هسه مش سوداكال أكمل السنوات الثلاث في رئاسة المريخ ؟

* السوباط في أسبوع واحد سيكون أشهر وأبلغ تأثيرا من سوداكال .

* ده الفرق يا مولانا .

* المريخ مجتمع صغير لا يصنع النجومية ولا يمنحك الحضور .

* ١٧ مجموعة تقدمت ، والمريخ مما قام ما مروا عليه ١٧ رئيس .

* جمال الوالي (صديق عمر بشير) براهو قعد ١٤ سنة ولو ما الثورة قامت تاني كان بيقعد ١٧ سنة .

* ما يقعد كيف وما في زول في المريخ بدق صدرو عشان يبقى رئيس ؟

* المهم.

* نقول للسوباط : حبابك في الهلال وحدنا معاك فريق الكرة .

* أحسنت بنقول ليك أحسنت ، فشلت بنقول ليك فشلت .

* وسنقدم لك نصائح اعتبارا من الغد ونرجو أن تفيدك .

* بكرة إن شاء الله سنقدم لك نصيحة تحت عنوان (ما تدي الصحفيين قروش) .

* ح أوريك القروش بتعمل شنو في الصحفيين.

* نشكر الكاردينال على السنوات الست ونتمنى له التوفيق في حياته القادمة ونثمن روحه الطيبة وهو يعلن مباركته ودعمه للجنة تطبيع الهلال .

* والشكر لكل كبار الهلال ونأمل أن نفتح كلنا صفحة جديدة بيضاء ونمضي بهلالنا إلي الأمام.

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والله في .