دجاج المخلوع ، ودجاج الخديوي ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

دون الاخ الحبيب صابر شريف الخندقاوي بالامس وعبر حسابه الشخصي تغريدة جاء فيها : الهجوم علي لجنه التطبيع المختارة لا يفيد بشئ… مراقبه ومتابعه لجنه التطبيع لتنفيذ المهام التي اسندت لهم .. والاستعداد للانتخابات هو القرار الأنسب لهذه الفتره الانتقاليه.. انتهي تصريح الخندقاوي ، وتعليقا على الاخ الحبيب صابر شريف اؤكد ان التصريح اثلج صدري وقبلها اثلج صدر كل اهل الهلال ، واختط شريف خطا عقلانيا يجب ان يكون هو المنوال الذي تسير عليه كافة التنظيمات الهلالية ، لان فترة لجنة التطبيع التي يتراسها الاخ هشام السوباط فترة لا تتعد الـ(120) يوما فقط وامامها العديد من الملفات المهمة التي تهم اي هلالي ، واكثر ما اعجبني في تصريح الاخ الخندقاوي قوله ومطالبته لكافة التنظيمات الهلالية ضرورة الاستعداد للانتخابات ، وهذا هو مربط الفرس .. شكرا عزيزي الخندقاوي فقد اثبت انك كبير بهذا التصريح المسئول ، واثبت ان الذي يهمك في المقام الاول هو الهلال ، لا منصب تسعى لشغله ، شكرا لك وانت تؤثر الكيان على اي مصالح شخصية زائلة .

وما فعله الاخ الخندقاوي فعله ايضا الاخ الحبيب محمد عثمان الكوراتي وهو يعلن منذ تعين لجنة التطبيع وقوفه خلفها بالجهد والمال ، لان هلالية الرجل طغت على كل شئ اما استثناءه الاخ الحبيب الطاهر يونس فهو امر لا يشبه الكوراتي ابدا ، حتى وان كان الطاهر يونس هو (حسن الترابي ) رحمه الله ناهيك ان يكون عضوا في المؤتمر الوطني او شريكا في اعمال مع احد قادة النظام السابق ، فكما قلت الهلال ناد لكل هلالي اي كان مذهبه ، واي كان حزبه ، ففي حضرة الهلال تتلاشى كل المسميات، ويصبح الهدف واحد ، والمصير مشترك هو مصلحة الكيان الكبير .

وبالامس كشف السيد رئيس لجنة التطبيع هشام السوباط بان هدفهم الرئيس خلال فترة التكليف هو لم الشمل الهلالي لمن يرغب ويريد ، وانهم كلجنة تطبيع سيقفون على مسافة واحدة من كل التنظيمات الهلالية ، وانهم كلجنة تطبيع سيقومون بفتح ابواب النادي للجميع ، وانهم كلجنة تطبيع سيقومون بحلحلة كافة مشاكل الهلال المالية مع المحكام الدولية بالنسبة للاعبين الاجانب والمدربين ، وانهم كلجنة تطبيع سيقومون بفتح ابواب العضوية لكافة جماهير الهلال ، تلك هي السمات العامة للمؤتمر الذي انعقد بالامس ، واعتقد انها بداية مبشرة للغاية ، لانها تلمست اوجاع اهل الهلال التي ظلوا يشكون منها طيلة فترة حكم الخديوي ، لان لجنة التطبيع اقرت بانها ستقوم بحلحلة مثل هذه المشاكل ليعود الاستقرار لسماء الهلال .

اما ما لفت نظري حقيقة هي محاولة النفي الدائم من السوباط لمريخيته ، لان من يتحدث عن مريخية الرجل اما انه يرغب في اغتياله معنويا باثبات تهمة (منفية) او انه يرغب في خلق جفوة بينه وجماهير الهلال ، واعتقد ان جماهير الهلال تملك من الوعي والادارك ما يمكنها من تجاوز هذا الاتهام لانه اتهام بلا دليل والغرض منه مكشوف .

من يرددون مثل هذه الترهات كانوا يظنون ان الهلال بات ملكا للخديوي ولا يمكن لاي هلالي اخر ان يتبوأ منصب الرئيس خلافه ، لذا يهاجمون ويلصقون عليه التهم بلا دليل .

اسهل حاجة في الدنيا ان تكتب ما تريد وتظن انك قمة الذكاء ، والبقية مجموعة من الاغبياء لا يفقهون شئيا.

اشاعوا في اعقاب تكوين لجنة التطبيع ان رئيس اللجنة بارك قائمة اسماها قائمة الاسناد الاعلامي للجنة التطبيع حتى قبل ان يجتمع المجلس وقتها قلت لمحدثي انه (دجاج الكتروني) يرغب في دق اسفين بين رئيس لجنة التطبيع وبين الاعلام الهلالي ، حتى ينعدم الاستقرار وبالتالي يكونوا قد حققوا اهدافهم .

اخيرا اخيرا ..!

قلت واكرر الان ان لجنة التطبيع ستواجه بحملات منظمة من قبل (فلول الاعلام الخديوي ) لان اغراضهم لم تكن يوما مع مصلحة الهلال ، هولاء يتباكون الان على ماض لن يعود ، هم يدركون جيدا ان تلك الحقبة والسيطرة على الهلال بيد من حديد قد ولت بلا رجعة لذا يوزعون الاتهامات التي ربما ارضت احلامهم التي تبعثرت .

الرائ عندي كما قلت ان يعي الاخوة اعضاء لجنة التطبيع تلك المرامي والاهداف (لفلول الاعلام الخديوي) ولا يعيرون مثل تلك الكتابات ادنى اهتمام ، ولا ينفعلوا بتهم توزع ، او استهداف منظم ، وعليهم ان يدركوا ان الامر لا يعدو كونه فقدان توازن بعد ان كانوا كل شئ ، وباتو الان لا شئ .

اخيرا جدا ..!

بمثلما للمخلوع البشير (دجاد الكرتوني) يسعى للتضليل ، هناك دجاج الكتروني للخديوي يسعى هو الاخر للتضليل ، ووجه الشبه بينهما انهما اي انصار البشير ، وانصار الخديوي حتى الان لا يصدقون ، لا يصدقون ان البشير يحمل الان لقب رئيس سابق مغضوب عليه من قبل الشعب ، وانصار الخديوي لا يصدقون ان الخديوي بات الان يحمل لقب رئيس سابق مغضوب عليه من معظم اهل الهلال .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء