دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** رئيسان يحكمان المريخ كما ذكرنا من قبل.. هما آدم سوداكال وموسي الكندو

** ريسين غرقو المركب. واصلا مركب المريخ غرقانة منذ أن تولي هذا المجلس الكارثي المسئولية ولم تستطع الجماهير وللأسف أن تفعل شيئا طيلة أربعة سنوات من العبث والفوضي

** والله هذا المجلس لو كان في نادي الهلال لما استمر دقيقة واحده لان جمهور الهلال شرس وقوي ومصادم عكس جمهور المريخ ..جمهور مسكين …جمهور رقيق الحال ..لم نعرفه يوما صامدا امام الفواجع والكوارث وفي اعتقادي ليس هنالك كارثة أسوأ من هذا المجلس ..وجمهور المريخ اظنه اقتنع بحكاية جمهور الصفوة وكان هينا لينا مع كافة الأحداث و في هذا الزمن الاغبر ما فيش حاجة اسمها صفوة ولازم الجمهور يكافح ويناضل لإسقاط الفاشلين

** حاليا المريخ في حالة فوضي وفريق كرة القدم مشلته والمجلس منقسم لمجموعتين وحال الاستاد يغني عن السؤال وإذا استمر الوضع علي ما هو عليه سيشتري رئيس الهلال الجديد هشام السوباط رمضان عجب ومحمد الرشيد والتش ويعيد محمد عبد الرحمن وبكري المدينة للازرق

** السيد محمد عثمان الكوارتي هل كان يعتقد أن د كمال شداد يمكن أن يأتي به رئيسا لنادي الهلال أحد أندية القمة

** كوارتي أساء لشداد عبر جهاز إعلامي كبير امس الأول هو إذاعة هوي السودان وتوقعت أن تنهي الإذاعة الحوار معه من اول كلمتين نطق بهما ويقول له المذيع نحن إذاعة محترمة لا نسمح بالتهاتر ولكن وللأسف الإذاعة سمحت له أن يقول كل ما يود قوله وبعبارات يمكن أن نطلق عليها شوارعية

** المذيع قال للسيد كوارتي أن شداد سيترشح في انتخابات الاتحاد العام.. العام المقبل ..وقال كوارتي ما بكون خرف الزمن داك واصلن هو مخرف .. تصوروا عباره زي دي تقال في الإذاعة

** السيد كوارتي قال عبر الإذاعة..استقلت من المكتب التنفيذي وتفرغت لإسقاط شداد واتحاده وقطعا ده كلام مضحك وكوارتي لن يستطيع أن يسقط نبقة ولا يقلب تربيزة واتحاد شداد اتحاد منتخب ولن يذهب الا بعد انتهاء فترته والقبلك كانو اشطر يا كوارتي

** ما قاله كوارتي عبر إذاعة هوي السودان عن بروف شداد مؤسف ومؤلم ومقرف يوجب الاعتذار ونرجو من هذه الإذاعة أن تكون دقيقة في اختيار ضيوفها وان تحترم مستمعيها وان تدرك جيدا أن الحديث علي الهواء مباشرة يدخلها في حرج احيانا وماممكن يا شمس الدين تجيب ليك زول كلام ما بعرفو يسيئ لرجل نزر كل عمره لخدمة الرياضة

** كوارتي ان كان يثق في نفسه وفي تنظيمه لماذا لا ينتظر الانتخابات بدلا من الكلام الفارغ عن إسقاط شداد واتحاده والانتخابات بعد ٤ أشهر فقط

** مجموعة من العطالة تجمعت نهار امس امام مكاتب الاتحاد العام بتحريض من بعض الذين يحلمون بقيادة الهلال وهتفت بسقوط شداد …وهل تعتقد مجموعة العطالة أن الاتحاد العام يمكن أن يتراجع عن قراره بتعيين لجنة التطبيع

** الكاردينال قدم التهنئة للسوباط ورفاقه في لجنة التطبيع ووعد بالدعم

** كوارتي يتحمل المسئولية كاملة اذا حدث أي مكروه لشداد او اي عضو بالاتحاد العام…

** الذي أساء لابن عمه محمد حمزة الكوارتي التاريخ العريض في الهلال ما غريب يسيئ لرجل في سن والده

** الاخ حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أكمل ترتيبات زيارة المنتخب لتشاد وأداء مباريتين والمنتخب يدخل معسكر مقفول اليوم

** ما زلنا في أنتظار قرار لجنة الطوارئ الصحية بعودة النشاط الرياضي

** الرحمة والمغفرة للاعب المريخ السابق قدورة الذي غادر دنيانا الفانية قبل أيام والتعازي الصادقة نسوقها لأسرته الكبيرة

** للاسف الهلال أحرز بطولة الدوري السعودي والاتحاد اعرق أندية المملكة

مهدد بشبح الهبوط

وتنتظره مباراة صعبة امام النصر مساء الجمعة القادمة

** تحية هذا الصباح للاخ عبدالمنعم عبدالعال رجل مدني القوي

** قضينا وقتا طيبا نهار امس مع أستاذنا الكبير طلحة الشفيع وفي النية زيارة الأستاذ مأمون الطاهر والأستاذ عبده قابل

** محمود جمال موهبة كروية فذه عمره لا يتجاوز ١٦ عاما فارع الطول ونثق في نجاحه واتمني ان يكون ضمن فريق شباب المريخ

** انا خلدتك بشعري في زمانك ..وياما غنيتك وكان كل عشانك

** آخر دبوس

** الغلطة ما غلطتك يا كوارتي .الغلطة غلطة الصحافة البطبل ليك والاذاعات والفضائيات المفتوحة ليك