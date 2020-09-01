ضبط شبكة إجرامية من الإجانب بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت إدارة المباحث الفيدرالية في انهاء مغامرات شبكة إجرامية من بين أفرادها اجانب وتضع حد لانشطتها الإجرامية وتضبط بحوزتهم عدد 358 الف دولار وعدد1500 ريال قطري .

وقال العميد شرطة أمين سعيد مدير دائرة التحقيقات الجنائية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان خلفية الضبطية تاتي في سياق إنفاذ خطط الادارة الراتبة في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تضر بالاقتصاد الوطني حيث توفرت معلومات لادارته عن نشاط لشبكة إجرامية تتعامل بالنقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية فتم تكليف فريق ميداني متخصص نجح في إنفاذ خطة محكمة بموجبها تم الايقاع بعدد4متهمين من بينهم متهمين اثنين من جنسية عربية وبحوزتهم مبلغ 358 الف دولار امريكي ومبلغ1500ريال قطري ومبلغ 21000 من العملة المحلية وأضاف العميد أمين ان جميع المتهمين خضعوا للتحري واقروا بالجرم وارشدوا التحري علي أبعاد الجريمة وتمكنت ادارته من الإحاطة بأهداف الشبكة وأساليب أنشطتها التخريبية معلنا عن اكتمال التحقيقات توطئة لتقديم المتورطين للعدالة وجدد مدير دائرة التحقيقات الجنائية تحزيرات ادارته من خطورة التعامل بالنقد الاجنبي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها موكدا ان العدالة ستطال كل من يشارك في الحاق الاذي بالاقتصاد الوطني