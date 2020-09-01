البرهان يدعو قادة الجبهة الثورية التوجه إلى الخرطوم فوراً للمشاركة في إدارة الفترة الإنتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السُودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان،قادة الجبهة الثورية السُودانية،التوجه إلى الخُرطوم فوراً للمُشاركة في إدارة الفترة الإنتقالية.
وكانت الحكومة الإنتقالية في السودان والجبهة الثورية السودانية،وقعا بالأحرف الأولى على إتفاق السلام في عاصمة دولة جنوب السُودان،شمل كل مسارات التفاوض ال”5″.
وإلتقي الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بأعضاء المجلس القيادي للجبهة الثورية ، حيث قدم تهانيه وتبريكاته بالتوقيع علي إتفاق السلام ، ثم قدم سيادته شرحاً مفصلا لأوضاع البلاد الاقتصادية و السياسية والامنية .
وأكد البرهان علي حوجة البلاد لهذا السلام الذي به يمكن ان إجتياز كل التحديات.
وطالب البُرهان وفقاً لبيان صادر عن الجبهة الثورية تلقته “صوت الهامش” قيادة الجبهة التوجه فوراََ إلي الخرطوم للمشاركة في ادارة الفترة الإنتقالية.
واعلن استعداده وزملائه في مجلس السيادة والوزراء لإجراء التعديلات اللازمة علي الوثيقة الدستورية وإعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد.
من جانبهم أكد قادة الجبهة الثورية علي إستعدادهم وجاهزيتهم لتلبية نداء الوطن.
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