زيارة مرتقبة لكوشنر للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت مصادر عن زيارة مرتقبة لكوشنر للخرطوم في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط بدأت بإسرائيل الأحد، ثم الإمارات بهدف تفقد سير تطبيق الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين الطرفين الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، وتشمل الجولة السعودية والبحرين.

ووفق صحيفة آخر لحظة، سيحث كوشنر مزيداً من الدول بالمنطقة على المضي قدماً نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويرافقه في هذه الجولة مبعوث البيت الأبيض إلى المفاوضات الدولية آفي بيركوفيت.

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