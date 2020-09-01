التحالف العربي العبري حرب على فلسطين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في اطار االتآمر المكشوف على القضية الفلسطينية الذى اصبح بعض الحكام العرب لايجدون حرجا فى الجهر به جاء التهافت الاماراتى السعودى للتطبيع مع العدو الصهيونى سواء على الشكل العلنى الذى جاهرت به ابوظبى واحتفت به وكانها قد حققت نصرا وسجلت فتحا ، أو على الطريقة السعودية التى لاترى حرجا فى عبور طائرة اسرائيلية تحمل وفدا صهيونيا يضم مسؤولين فى مكتب نتنياهو الى جانب الصهيونى الامريكى كوشنير الذى كان حريصا على شكر السعودية لسماحها للطائرة الصهيونية بالعبور فوق اراضيها ، وهو امر لانستبعد ان يكون قد حدث سابقا ويحدث باستمرار فى الخفاء ، والان كوشنير يعلن عن المرحلة الجديدة لحكامنا الخانعين ، وقد اعترف احدهم يوما بانهم نعاج ورضوا لانفسهم هذا الوصف ، وهم لايستطيعون قول لا فى وجه امريكا ، واراد كوشنير بشكره علنا للسعودية ان يقول لها وللاخرين من المتماهين مع امريكا واسرائيل انه قد انتهى عهد اخفاء المواقف وممارسة التقية التى ظللتم تلتزمون بها طويلا ، وجاء وقت الجهر بالموقف واعلان التطبيع بلا مواربة.

هذه المواقف لبعض حكامنا والتى تحولت من رمادية فى الخفاء الى صارخة جهرة وبيانا تعتبر طعنة فى ظهر الشعب الفلسطينى المظلوم وعموم محور المقاومة دولا واحزابا وحركات ، وهذا هو الوضع الذى درجت عليه السعودية والامارات والبحرين فى حربهم المفتوحة علنا على المقاومة وسعيهم المستمر لخدمة اسرائيل ، وهذا الدور الذى يقوم به تحالف السوء العربى العبرى هو عمل الحكام الخونة والشعوب بريئة منهم ومن اعمالهم.

هذا التحالف المشؤوم الذى ينقاد فيه الحكام المطبعون الى إسرائيل يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية ، وقد اتضح للشعوب مدى التآمر الذى يمارسه بعض حكامها خاصة اولئك الذين ارتضوا الموافقة على #سرقة_القرن ويكفيهم هذا عمالة للصهاينة وخيانة للامة عامة والشعب الفلسطينى خاصة ، وهم بهذا يعملون لصالح امريكا واسرائيل فى مشروعهم لاخراج المقاومة الفلسطينية من المعادلة والتوافق على حل مزعوم للصراع يقوم على سيادة اسرائيل وتزعمها المشهد بل قيام حلف اقليمى تكون الزعامة فيه لاسرائيل لتوظفه فى حربها على المقاومين ، ويهدف هذا المشروع العربى العبرى الى تغييب تام لاى مظهر من مظاهر المقاومة وتحرير الارض ، وهذا مايرفضه الفلسطينيون بشكل كامل.

ان هذا الحلف ما هو إلا حرب على فلسطين واهلها ولتعلم كثير من الشعوب حقيقة هؤلاء الحكام الذين يريدون نسايم القدس هدية للصهاينة ويعملون على تثبيت معادلة جديدة قوامها الحرب على كل رافض للتطبيع ولكنهم حتما سيهزمون ويأتى النصر قريبا بإذن الله.