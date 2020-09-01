الامة والمؤتمر الشعبي يجددان رفض التطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد تأكيدهما فى اجتماع المجلس المركزى لقوى إعلان الحرية والتغيير على رفض التطبيع مع العدو الاسرائيلى جدد حزبا الامة القومى والمؤتمر الشعبى جددا رفضهما التطبيع واكدا على ان هذا الأمر ليس من اختصاص الحكومة الانتقالية ، جاء ذلك ضمن بيان مشترك للطرفين عقب اللقاء الذى جمع السيد الصادق المهدى ووفد حزب المؤتمر الشعبى أثر زيارة الوفد للامام الصادق المهدى .

وفد المؤتمر الشعبى الذى زار السيد الصادق المهدى ضم الامين العام المكلف الدكتور بشير آدم رحمة والأستاذ عبد الوهاب أحمد سعد الأمين السياسي و المهندس آدم الطاهر حمدون الأمين الأول لولاية الخرطوم ..وحضر اللقاء من جانب حزب الأمة القومي الى جانب رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ، الأمين العام الاستاذ الواثق البرير .

ان تأكيد لقاء الحزبين على رفض التطبيع وتجديد هذا الموقف العزيز والشريف يعبر عن ثباتهما عند رؤيتهما غير آبهين بالنتائج التى يمكن ان تترتب على هذا الموقف خاصة فى ظل سعى السعودية والامارات الى زعزعة استقرار أى حزب أو جماعة تجهر برفض التطبيع .

هذا وقد جاء هذا التصريح حول التطبيع بعد أيام قليلة جدا من إعادة رئيس وزراء الصهيونى #المجرم_نتنياهو الحديث عن قرب اكتمال التطبيع مع السودان مما شكل تحديا جديدا للحكومة فلا هى تريد الحديث فى الموضوع والرد على نتنياهو ولا تستطيع الصمت والشعب ينتظر منها الكلام ، وقد جاء تصريح حزبى الامة والمؤتمر الشعبى ليجدد عرض نبض الشارع ويعكس الموقف الذى يلزم ان تتبناه كل القوى الحرة والشريفة فى العالم عموما وفى منطقتنا خصوصا.

التحية لحزبى الامة والمؤتمر الشعبى ولكل حر شريف ينهض برفض التطبيع .