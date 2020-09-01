امريكا..اقتران الفوضى والقلق بانصار ترامب.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عنف الشوارع ومواجهة المواطنين لبعضهم فى اكثر من مدينة اصبح السمة البارزة للولايات المتحدة الامريكية فى ظل غياب ملحوظ للاجهزة الأمنية ، والانتشار المكثف للسلاح ، ويخشى البعض ان يكون مايجرى الان تمرينا تعبويا لما يمكن ان تشهده بعض الولايات فى حال خسر ترامب الانتخابات ، وكأنما هى رسالة من ترامب ومؤيديه بان أى خسارة محتملة لهم فى السباق الرئاسى وعدم اسمترار ترامب فى البيت الأبيض يمكن ان تؤدى الى تكرار الفوضى والاضطراب فى البلد خصوصا اذا وضعنا فى الاعتبار ان الاحداث الحالية قتل فيها شخص فى مواجهة بين مناصرى ترامب الذين يحملون السلاح ومحتجين سلميين مناهضين لسياسته المشجعة على العنصرية والداعمة للشرطة فى عنفها المفرط والغير مبرر الذى اودى بحياة الكثيرين فى اوساط الامريكيين من اصول افريقية.

الحكومة الأمريكية تدعى انها ضد الانفلات والفوضى ، لكن الاحداث على الأرض والوقائع اليومية تكذب ادعاءاتها ، وقد نقلت الأنباء مواجهات مباشرة فى مدينة بورتلاند بين محتجين سلميين مناهضين للعنصرية وعناصر الشرطة الفدرالية الذين ارسلهم الرئيس ترامب لايقاف الاحتجاجات فى المدينة ، ويتناقل الأمريكان انباء مثيرة للجدل حول تصرفات صادرة عن عناصر من الشرطة الفدرالية في بورتلاند حيث تتواجه القوى الأمنية كل ليلة تقريبا مع متظاهرين مناهضين للعنصرية.

وقد تعرض رئيس بلدية بورتلاند تيد ويلر نفسه للغاز المسيل للدموع مساء الأربعاء فيما كان متجها للقاء آلاف المحتجين على العنصرية المؤسساتية وعنف الشرطة خصوصا ، وقال “لم اشهد ما يبرر استخدام الغاز المسيل للدموع” مشيرا إلى “ردة فعل مبالغ فيها” لعناصر الشرطة الفدرالية التي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشرها في بعض مدن البلاد “لإعادة فرض القانون والنظام” برأيه.

ومن المظاهر التى اثارت القلق واعتبرها البعض رسالة من ترامب وانصاره تحذر الناس من مغبة خسارته للانتخابات فيديوهات تظهر فى مقاطع مصورة كثيرة تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسبوع ويبدو فيها عناصر فدراليين ببزاتهم مدججين بتجهيزات عسكرية يخرجون من سيارات مموهة لتوقيف متظاهرين.

انها امريكا الغارقة فى الفوضى بفعل سياسات ترامب التى تسببت فى كل هذه المشاكل لشعبه الموعود باعادة امريكا قوية امنة مطمئنة يسود فيها حكم القانون لكنها تعيش الان مهتزة يعمها القلق وتكثر بها الفوضى وتتم فيها محاربة القانون وكل ذلك بسبب انصار ترامب .