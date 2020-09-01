باريس سان جيرمان يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بـ(كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس (الاثنين) إن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس كورونا ودخلا العزل الذاتي دون الإعلان عن هويتهما، وفقاً لوكالة «رويترز».

لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس قطعا عطلتهما في إيبزا بإسبانيا بعد إصابتهما بالفيروس.

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وأوضح باريس سان جيرمان في بيان: «هناك اشتباه بإصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بعدوى كوفيد – 19. حالتهما الصحية مطمئنة. يخضعان للبروتوكولات الصحية المناسبة».

وسيغيب اللاعبان عن بداية باريس سان جيرمان المتأخرة في الدوري عندما يحل ضيفا على ريسنغ لانس في العاشر من سبتمبر (أيلول)، ثم مواجهة أولمبيك مرسيليا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وشارك اللاعبان في خسارة بطل فرنسا 1 – صفر أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس (آب).