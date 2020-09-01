اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

باريس سان جيرمان يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بـ(كورونا)

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس (الاثنين) إن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس ودخلا العزل الذاتي دون الإعلان عن هويتهما، وفقاً لوكالة «رويترز».

لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس قطعا عطلتهما في إيبزا بإسبانيا بعد إصابتهما بالفيروس.

Advertisements

وأوضح باريس سان جيرمان في بيان: «هناك اشتباه بإصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بعدوى كوفيد – 19. حالتهما الصحية مطمئنة. يخضعان للبروتوكولات الصحية المناسبة».

وسيغيب اللاعبان عن بداية باريس سان جيرمان المتأخرة في الدوري عندما يحل ضيفا على ريسنغ لانس في العاشر من سبتمبر (أيلول)، ثم مواجهة أولمبيك مرسيليا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وشارك اللاعبان في خسارة بطل فرنسا 1 – صفر أمام بايرن ميونيخ في نهائي يوم 23 أغسطس (آب).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بـ(كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا