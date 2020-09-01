عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السياسي

البرهان يطلب من قادة “الثورية” التوجُّه للخرطوم للمشاركة في الحكومة

حميدتي : خَسِرنا الماضي واتفاق السلام ميلاد فجر جديد للبلاد

سلفاكير: توقيع اتفاق سلام السودان لا يعني نهاية المطاف

فيصل: اتفاق السلام سيُسكِت آلاف البنادق

عاملون ببنوك حكومية يعلنون الدخول في إضراب ابتداءاً من اليوم

الصيحة

الحكومة توقع بالأحرف الأولى مع الجبهة الثورية بجوبا

إشرافية أبيي تشيد بـ”حميدتي” وتطرح استراتيجية للتكامل

التربية والتعليم: امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

أخبار اليوم

التوقيع بالأحرف الأولى علي إتفاق سلام جوبا وترحيب دولي واسع.

أمريكا والحلفاء الأوروبيون يعلنون الدعم لإتفاق جوبا التاريخي.

«أخبار اليوم» تستطلع قيادات قوى سياسية ومواطنين حول الإتفاق.

السوداني

الجيش ينصب خياماً لإيواء المتضررين من الفيضانات بالخرطوم

البرهان يدعو قادة الثورية التوجه إلى الخرطوم للمشاركة في إدارة الانتقالية

حميدتي: ندعو الحلو وعبد الواحد للتفاوض

سلفا كير :نحن بعيدون عن السلام بغياب حركتى الحلو وعبد الواحد وهذا تحدي حقيقي لنا

وصول طائرة مساعدات إنسانية من السعودية دعماً للسودان

السعودية ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام السوداني

إيقاف حركة المركبات على الطريق القومي «سنجة الدمازين» من جراء السيول

اليوم التالي

الولايات المتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية ترحب باتفاق السلام في السودان

مصر ترحب بتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

قطر ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

الانتباهة

التوقيع رسمياً بالأحرف الأولى على اتفاق سلام جوبا

حمدوك: اتفاق السلام فتح الباب أمام طريق صعب ولكن سنعبره معاً

رسالة من البرهان إلى الحلو وعبد الواحد

سلفاكير: نتعهد بإلحاق الحلو وعبد الواحد لعملية السلام

عقار: الحرب انتهت .. جاهزون للذهاب إلى الخرطوم في طائرة واحدة

سفير السودان فى واشنطن: بيان امريكا يعبر عن اهتمام الترويكا بالسودان

تفكيك شبكة تضم أجانب بحوزتها (358) ألف دولار

طرح مشروعات بقيمة (55) مليون دولار للبنك الأفريقي للتنمية

مناسيب النيل تتجاوز المعدلات القياسية في الخرطوم وشندي

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آخر لحظة

من جوبا .. حمائم السلام تحلق في سماء الخرطوم

ترحيب دولي وسلفاكير يتعهد بإلحاق الحلو ونور

البرهان يدعو قادة الثورية للعودة فوراً

(3) بنوك حكومية تضرب اليوم

الميرغني لـ (مواطني كسلا) : ابتعدوا عن العدوانية

النيل الدولية

توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة والثورية

البرهان: حان الوقت لإنهاء الحرب في السودان بمعالجة جذورها

حمدوك :السلام هدية نقدمها للأطفال والأمهات

عقار: إتفاق السلام حدثٌ تاريخي ويجب أن نستخدمه لبناء سودان جديد

طرح مشروعات بقيمة 55مليون دولار للبنك الأفريقي للتنمية

السوداني الدولية

المجلس القيادي للاتحادي الديمقراطي يشكل غرفة طوارئ للخريف

مفرح: التحدي يكمن في إدارة التنوع للتعايش السلمي بالسودان

تحويلات المغتربين .. المخرج الأقوى للاقتصاد وعودة عافية الجنية

الوطن

يوم السودان.. توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية

حمدوك: السلام هدية نقدمها للأطفال والأمهات

حميدتي :سنخسر المستقبل ان لم نعترف بالفشل

الميرغني يوجه نداء لأهل كسلا

عرمان : الاتفاق نص على حكم ذاتي للمنطقتين و٤٠٪ من الثروة لمدة ١٠ أعوام

القوات المسلحة

عرس السودان .. سلام العزة والبناء الوطني يكتمل بجوبا

البرهان: لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الا بالوصول لسلام شامل

توقيع اتفاقايات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا

البرهان: حان الوقت لإنهاء الحرب في السودان بمعالجة جذورها

صوت الأمة

التوقيع على إتفاق السلام ودعوات تطالب الحلو وعبد الواحد بالإنضمام

مصرفيون يحذرون من إنهيار البنوك

بدء حملة جمع السلاح بكسلا

حمدوك يهدي السلام للأطفال والأمهات

البرهان يدعو قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم