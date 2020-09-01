السوباط : هذه حقيقة انني مريخابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف هشام السوباط، رئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال، عن إستراتيجية لجنته خلال فترة العمل المحددة بـ4 أشهر قال “أهم شيء للجنة هو الملعب” مشيرا إلى فريق كرة القدم، ووعد بإرضاء جماهير الهلال في هذا الصدد.وأردف: “الأمر الآخر هو سمعة الهلال القارية والدولية، المتعلقة بالالتزامات المالية.. بالإضافة للم شمل النادي، وسيتجلى ذلك بالعمل”.وحول شبهات الفساد التي أثيرت حوله، قال السوباط: “النزاع في عالم المال والأعمال أمر طبيعي جدا.. ليست هذه مشكلة، فالنزاعات في عالم الأسواق معروفة.. أنا لست محكوما أو مدانا”.وعما تردد بخصوص انتمائه الأصلي للمريخ، قال السوباط: “أنا أشجع الهلال منذ المرحلة الابتدائية”.