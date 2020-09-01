“مجتهد” يكشف تفاصيل خطيرة عن عزل الملك سلمان للأمير فهد بن تركي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت السلطات السعودية، الليلة الماضية، عن قرار أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز يقضي بإقالة قائد القوات المشتركة في اليمن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وابنه فهد أمير منطقة الجوف.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فإن الأمر الملكي يقضي بإحالتهما إلى التحقيق في واقعة فساد بوزارة الدفاع التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الوكالة، إن الأمر الملكي صدر بناء على ما أُحيل من محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن إحالة بن سلمان تضمنت “رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها”.

شمل الأمر الملكي إنهاء خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة في اليمن وإحالته إلى التقاعد، مع التحقيق معه في إطار القضية، وفق الوكالة.

كما أعفى الأمر الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق في القضية ذاتها، فيما شمل الأمر الملكي إحالة 4 من الموظفين والمدنيين بوزارة الدفاع للتحقيق في القضية ذاتها.

وفي السياق، كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، التفاصيل الخفية في عملية عزل الأمير السعودي ونجله واعتقالهما لاحقاً، مشيراً إلى أن ذلك جاء وسط مخاوف من محمد ابن سلمان من انقلاب عسكري وشيك.

وقال مجتهد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “اعتقال فهد بن تركي (قائد القوات المشتركة) بعد أن فسر ابن سلمان بعض تصرفاته أنها مقدمة لانقلاب عليه من خلال القوات التي تخضع له، ويؤيد ذلك اعتقال ابنه نائب أمير الجوف معه ومجموعة من كبار الضباط”.

وأضاف مجتهد: “لن تكون هذه الأخيرة، ومن المتوقع اعتقالات جديدة في صفوف آل سعود والعسكريين”.