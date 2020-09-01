الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول تضرب عن الطعام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، الاثنين، دخول الأخيرة في إضراب عن الطعام في أحد سجون المملكة، وأن صحتها تتدهور.

وقالت لينا شقيقة لجين الهذلول، على حسابها في تويتر، إن والدي الهذلول زاراها في محبسها، وإنها دخلت في اليوم السادس من الإضراب؛ احتجاجا على منعها من الاتصال بعائلتها.

وقالت إن صحتها “تتدهور” خلال إضرابها عن الطعام، دون تفاصيل أكثر.