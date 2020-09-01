اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول تضرب عن الطعام

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت أسرة الناشطة المعتقلة، لجين الهذلول، الاثنين، دخول الأخيرة في إضراب عن الطعام في أحد سجون المملكة، وأن صحتها تتدهور.
وقالت لينا شقيقة لجين الهذلول، على حسابها في تويتر، إن والدي الهذلول زاراها في محبسها، وإنها دخلت في اليوم السادس من الإضراب؛ احتجاجا على منعها من الاتصال بعائلتها.
وقالت إن صحتها “تتدهور” خلال إضرابها عن الطعام، دون تفاصيل أكثر.

المادة السابقةمنظمة الصحة العالمية: رفع قيود وصفة كارثية
المقالة القادمةإكتمال زراعة ثلاثة مليون فدان بالنيل الأبيض
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول تضرب عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا