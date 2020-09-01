مونيكا روبرت: أنا إنسانة بسيطة وعاطفية جداً

قالت الفنانة مونيكا روبرت إنها إنسانة بسيطة وعاطفية جداً، كاشفة عن وقوعها في الكثير من المشاكل بسبب ذلك الأمر، كما أضافت أن علاقتها برفيقاتها في الوسط الفني جيدة جداً، مختتمة أنها تؤمن بمبدأ التنافس الشريف أما المؤامرات والدسائس فليس لها مكان داخل تفكيرها بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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