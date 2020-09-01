تفاصيل اجتماع مغلق بين “البرهان” وقيادات “الثورية”

طلب رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من قيادات الجبهة الثورية التوجه إلى الخرطوم فوراً للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية. وانخرط البرهان في اجتماع مغلق بجوبا مع قادة (الثورية)، عقب التوقيع على وثيقة السلام. وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، إن البرهان طالبهم بالتوجه فوراً للخرطوم. Advertisements وأضاف: “أبلغنا البرهان استعداده وزملاؤه في المجلس السيادي والوزراء في إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية وإعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم”. وأوضح سعيد أن رئيس السيادة قدم لقادة الثورية شرحاً مفصلاً عن الأوضاع السياسية والاقتصادية وحاجة البلاد لهذا السلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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