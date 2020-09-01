شعبة الجلود: بدأنا تصدير جلود أبقار لنيجيريا

شددت شعبة مصدري الجلود، على انسياب صادرات الجلود، واستعداد عدد من المصدرين لتنفيذ عمليات عبر نظام الدفع المقدم، وأن الفترة الحالية تشهد صادر جلود أبقار إلى دولة نيجيريا.

وقال رئيس الشعبة محمد علي حسن بحسب صحيفة السوداني، إن التصدير توقف حالياً عبر نظام الدفع الآجل، لحاجة البلاد لحصائل النقد الاجنبي، داعياً المصدرين الذين لديهم رغبة للتصدير، بطريقة الدفع المقدم التنسيق مع الشعبة، لأنها توفر لهم دفع المقدمات، وإضاف : عائدات صادر الجلود شهدت تراجعاً في العامين الماضيين.

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وأبان محمد ان العائدات انخفضت من ٤٠ مليون دولار في ٢٠١٨م إلى حوالي ١٠ ملايين دولار في ٢٠١٩م ، وأرجع ذلك لحالة عدم الاستقرار التي مرت بالبلاد خلال تلك الفترة، وتوقع حدوث انخفاض كبير في العام الجاري، بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع تجارة الجلود، مشيراً إلى ان العام المقبل سيشهد انفتاحاً عالمياً لصادر الجلود، وإرتفاع معدلات الصادر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)