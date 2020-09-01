علي الحاج يُفاجئ المحكمة برد حول جنسيته

قال علي الحاج محمد، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، إن جنسيته ألمانية من أصول سودانية.

جاء قول الحاج خلال جلسة محاكمته مع ٢٧ آخرين، من بينهم المخلوع عمر البشير، وذلك بعد أن بدأ القاضي أخذ المعلومات الرئيسة من المتهمين من بينها جنسية وعُمر المتهم وحالته الاجتماعية ومكان سكنه.

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وفاجأ الحاج، حضور الجلسة حينما أشار إلى أنه ألماني من أصول سودانية.

والحاج من مواليد جنوب دارفور، وأحد مؤسسي حركة نهضة دارفور، وعمل وزيراً إقليمياً في حكومة مايو ووزيراً للتجارة في الديمقراطية الثالثة، وبعد انقلاب ٨٩ عمل وزيراً لديوان الحكم الاتحادي وتقلّد مناصب أخرى قبل أن ينشق من الحكومة في سنوات المفاصلة بين القصر والمنشية.

هاجر الحاج إلى مدينة بون الألمانية في نهاية التسعينيات، وحصل بعد ذلك بحسب صحيفة السوداني، على الجنسية الألمانية، قبل أن يعود للاستقرار في البلاد عقب وفاة الشيخ حسن الترابي، حيث اُنتخب الحاج في مكانه أميناً عاماً للشعبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)