التأمين الصحي يسلم بطاقات ذهبية لجرحى ثورة ديسمبر

سلم الصندوق القومي للتأمين الصحي البطاقات الذهبية لجرحى ثورة ديسمبر، وتمت عملية التسليم بقاعة وزارة الإعلام بالخرطوم أمس الإثنين، عبر منظمة أسود النضال، وأكد المدير العام للتأمين الصحي دكتور بشير الماحي استعداد الصندوق لتقديم الخدمات لكل أسر الشهداء والجرحى.
وقال الماحي بحسب صحيفة المواكب: “هذا حق يستحقه الذين قدموا الكثير من أجل التغيير”، ونقل إلى الحضور متابعة ودعم وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، الأستاذة لينا الشيخ للمشروع، وأشار إلى التزام الوزيرة بتمويل مشاريع إنتاجية للجرحى.
وتأتي الخطوة مواصلة لجهود الصندوق في توفير خدمة التأمين الصحي لأسر الشهداء وجرحى ثورة ديسمبر، وكان قد أدخل سابقاً أسر الشهداء في التغطية بالبطاقة الذهبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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