بدء محاكمة والي البحر الأحمر الأسبق اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة والي البحر الأحمر الأسبق، علي أحمد حامد وآخرين بقاعة محكمة جنايات بورتسودان في قضية الرفع المساحي لخط مياه أرياب بورتسودان، ويواجه المتهمون تهماً تحت المواد 88أ، 2/177 من القانون الجنائي، والمادة 29 إجراءات محاسبية ومالية.
الجدير بالذكر بحسب صحيفة المواكب، أن الوالي الأسبق يواجه عدة بلاغات أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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