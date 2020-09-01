اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بدء محاكمة والي البحر الأحمر الأسبق اليوم

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

تنطلق اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة والي البحر الأحمر الأسبق، علي أحمد حامد وآخرين بقاعة محكمة جنايات بورتسودان في قضية الرفع المساحي لخط مياه أرياب بورتسودان، ويواجه المتهمون تهماً تحت المواد 88أ، 2/177 من القانون الجنائي، والمادة 29 إجراءات محاسبية ومالية.

 

Advertisements

الجدير بالذكر بحسب صحيفة المواكب، أن الوالي الأسبق يواجه عدة بلاغات أخرى.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة والي البحر الأحمر الأسبق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا