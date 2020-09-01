إكتمال زراعة ثلاثة مليون فدان بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلنت الاستاذة فاطمة أحمد عبدالكريم مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض عن اكتمال زراعة ثلاثة ملايين فدان بالقطاعين المطري والمروي حيث تم فى القطاع المطري زراعة (130000) فدان ذرة و(110000) فدان سمسم و (110000)فدان دخن و(50000)فدان فول سودانى و(75000) فدان محصولات اخرى.

وفى القطاع المروي تمت زراعة ما يقارب (150000) فدان بالقطن والخضروات الصيفية والجروف اضافة للاعلاف والبطيخ واللوبيا والكركدي .

واشارت الى ان الوزارة قامت بتأمين جميع مدخلات الانتاج من وقود وتقاوى لفترة تاسيس المحاصيل والعمل جارى مع الجهات المختصة لتوفير بقية المدخلات لاكمال الموسم الزراعي.

وفيما يتعلق بتاهيل المشاريع المروية قالت فاطمة ان الولاية على اتصال دائم مع المركز لتأهيل البنيات التحتية والطرق الزراعية لدخول تلك المشاريع لدائرة الانتاج مرة اخرى. واضافت بان العمل فى تاهيل مشروع الملاحة الزراعى شارف على الانتهاء بمساحة تقدر ب(63000)الف فدان رى دائم مما سيساهم ايجابا فى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لاهالى المنطقة وابانت ان وزارة الانتاج بالولاية تسعى جادة لتوطين انتاج التقاوى بالولاية وان الوزارة لديها رؤية واضحة فى هذا الجانب وخاصة ان الولاية بها بنية تحتية فى مجال انتاج التقاوى من مخازن ومعامل وكادر مؤهل واوضحت ان العمل جارى مع ادارة وقاية النباتات للقضاء على الآفات المتمثلة فى الجراد والطيور والفأر وان اتيام الوقاية جاهزة للتحرك حال وجود اى بلاغات من المزارعين سوا كان ذلك فى المشاريع المطرية أو المروية .