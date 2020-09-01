د.شداد: هذا هو الفرق بين الهلال والمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس الإتحاد السودانى لكرة القدم كمال شداد في تصريحات (كواليس) مجموعة من المشكلات المستفحلة في كرة القدم السودانية، منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها مثلت أزمات لم تجد الحلول وتحدَّث شداد عن ملف الفراغ الإداري بالهلال، والفرق بينه والمريخ، ودواعي التدخل في الناديين، إلى جانب تكوين لجنة لتأهيل الاستادات، وتجاهل لجنة الحكومة في هذا الجانب كما تحدث عن القلق المتنامي على مصير إعداد منتخب السودان قبل مواجهة غانا بتصفيات أمم إفريقيا 2022م.

سيناريو تكوين لجنة تطبيع نادي الهلالأوضح شداد في حديثه أن التأخرعاد لإعتذار رئيس النادي أشرف الكاردينال عن عدم الاستمرار بمجلسه في إدارة النادي كلجنة تطبيع كاشفاً أن الكاردينال طلب مقابلة المسؤولين بإتحاد الكرة، وناقشناه حول ثلاثة خيارات أولها الاستمرار بمجلسه، والثاني أن يكون رئيساً للجنة تطبيع يختار هو لها من يرغب وأختار الكاردينال، الخيار الثاني، وجاء بقائمة شخصيات وتوافقنا معه على جوانب كثيرة، لكنه فجأة وللأسف أعتذر فعدنا للمربع الأول لنبحث مع التنظيمات قوائم مرشحيها لتكوين لجنة التطبيع وفى الأخير قادت المساعي إلى موافقة السوباط مع آخرين لتولى قيادة المرحلة القادمة للنادي، وقال شداد إن أتحاده حرص على تجنيب النادي الصراعات، فكان لابد من إيجاد رئيس لا يكون جزءً من الصراعات، لأن اختيار أي رئيس من التنظيمات بالهلال، ستعتقد بقية التنظيمات أنه سوف يعمل لصالح تنظيمه قبل العملية الإنتخابية وكان الهلال محظوظاً جداً بتقدم شخص مستقل، وأبدى رغبة في رئاسة لجنة التطبيع. قبلنا رغبته وأكملنا اللجنة من شخصيات مثلت معظم التنظيمات، هي شخصيات لديها ميزة أنها يمكن أن تتجانس، وتقدم عطاءً جيداً وأشار إلى أن إتحاده وجد داخل النادي أكثر من (22) تنظيماً، وهو أمر مستغرب، ولا أدري لماذا كل هذه التنظيمات ولأجل ماذا وعن إعتذار السوباط في بداية الأمر نبه شداد إلى أنه وصله خطاب من هشام حسن يفيد بأن تعيينه رئيساً للجنة التطبيع خلق له مشاكل، لذلك فإنه يعتذر، لكنه سيظل داعماً لكرة القدم بالسودان كتبت في الخطاب الذي أرسلته أنه لا يملك الحق في أن يعتذر، وأوضحنا له أننا كإتحاد حين نصدر قراراً ننفذه ولفت شداد إلى أن لجنة تطبيع الهلال كوَّنها إتحاد الكرة السوداني، وهو المسؤول عن حمايتها من تدخل أية أطراف غير إتحادنا.

الفرق في الوضع الإداري بين الهلال والمريخ