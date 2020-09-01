المرشد الإيراني: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي “خيانة لن تدوم طويلا، لكنها ستبقى وصمة عار على جبين الإمارات”.

واعتبر المرشد الايراني تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل “خيانة للأمة الإسلامية والشعوب العربية ودول المنطقة وفلسطين”. RT

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