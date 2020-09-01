أهلي شندي يتعاقد مع الجنرال ويدشن تدريباته

الخليج 365 : أكد الأمين العام لنادي الأهلي شندي خليفة مبارك في تصريحات لمداميك عن تعاقدهم رسمياً مع المدرب صلاح آدم ( الجنرال) خلفاً للمدرب مازدا محمد عبد الله الى جانب مزمل علي طه ( دامبا) كمدير كرة للفريق .

وقال مبارك إن إعداد الفريق الملقب بالنمور سينطلق يوم الخميس المقبل بملعب الجريف وسيدخل الفريق في معسكر ببيت اللاعبين في العمارات.. وقدم الأمين العام للنمور شكره للاتحاد السوداني ورئيسه كمال شداد على الدعم المقدر.

وأكد مبارك نيتهم تلبية دعوة مقدمة لزيارة مدينة ود مدني وإقامة معسكر تدريبي.. وأشار لأنهم حلوا جميع المشاكل والعقبات التي كان يعاني منها النمور في الفترة الماضية وقال: نريد ان نستعد بقوة لمنافسة الدوري السوداني الممتاز واستكمال الموسم الحالي أو بدء موسم جديد سنكون على أهبة الجاهزية. المادة السابقة الموسيقار سعد الدين الطيب: (ماحصل سمعت موسيقى لطاسو ولا أغنية لعشة الجبل).! المقالة القادمة المرشد الإيراني: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلا

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