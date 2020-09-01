شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد الموسيقار الكبير سعد الدين الطيب أنه لا يستمع لأغنيات الزنق ولا يعرف الكثير عن من يرددونها، وبسؤالنا له عن العازف طاسو أكد سعد الدين أنه لا يستمع له إطلاقاً، كما أكد عدم استماعه من قبل للفنانة عشة الجبل، مختتماً: (أنا ما بحب أعلق على الزي ديل لأنو عندهم معجبين وناس بتسمع ليهم).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموسيقار سعد الدين الطيب: (ماحصل سمعت موسيقى لطاسو ولا أغنية لعشة الجبل).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.